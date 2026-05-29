Каллас пояснила, чому ЄС ніколи не буде посередником у переговорах по Україні

Глава європейської дипломатії Кая Каллас відкинула ідею призначення спеціального посланця ЄС для переговорів із Росією. За її словами, Євросоюз "ніколи" не буде нейтральним посередником між Москвою та Києвом.

За словами Каллас, ЄС відкрито підтримує Україну та захищає власні безпекові інтереси.

"Одне абсолютно зрозуміло: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, тому що ми на боці України", - заявила Каллас.

Вона наголосила, що ЄС не може ставитися до обох сторін однаково, оскільки від початку підтримує Україну.

При цьому євродипломатка додала, що Києву потрібна активна участь Євросоюзу, щоб збалансувати переговорний процес та домогтися поступок від Росії.

За її словами, хоча США зосередились на війні в Ірані, це не означає, що ЄС має замінити Вашингтон у мирному процесі.

"Наші зусилля мають доповнювати американські, а не підміняти їх", - пояснила Каллас.

Чого чекає Україна від ЄС

Видання також повідомляє, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який прибув на зустріч єврочиновників до Кіпру, заявив, що ЄС має зосередитися на "конкретних і реалістичних кроках". Серед них він назвав демілітаризацію Запорізької АЕС та створення гуманітарних коридорів.

"Не потрібно починати з вибору людини чи групи для керівництва процесом. Спершу слід визначити мандат, і він має представляти єдиний голос Європи", - сказав Сибіга.

Також у матеріалі наводяться слова держсекретаря США Марко Рубіо щодо ситуації з переговорами, яка склалась. Отже, Рубіо припустив, що мирний процес може відновитися найближчим часом.

"США готові зробити все можливе, щоб допомогти завершити цю війну, і ми сподіваємося, що така можливість з’явиться", - заявив він.

Під час зустрічі у Кіпрі тема призначення спеціального посланця ЄС для прямих переговорів із Росією відійшла на другий план.

Серед потенційних кандидатів раніше називали президента Фінляндії Александра Стубба, голову Євроради Антоніу Кошту, експрем’єра Італії Маріо Драгі та колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель.

Як ЄС готовий брати участь

Ще Каллас заявила, що ЄС має зосередитися на виробленні спільної позиції щодо поступок, яких слід вимагати від Росії, а також визначити "червоні лінії".

Серед них - невизнання окупованих Росією територій, припинення диверсій, кібератак, втручання у вибори та порушень повітряного простору, виплата репарацій, повернення викрадених українських дітей, звільнення журналістів, а також виведення російських військ із Грузії та Молдови.