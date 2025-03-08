Каллас після нових атак РФ: Путін знову показує, що не зацікавлений у мирі

Масовані обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 8 березня Росія випустила по Україні дві балістичні ракети, крилату ракету "Іскандер-К" і 145 дронів. Сили ППО знищили 79 дронів та крилату ракету. Ще 54 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під ударом були Одеська та Харківська області, також ввечері ворог завдав удару по Добропіллю Донецької області. Внаслідок атаки загинули 11 осіб, ще 40 отримали поранення.

Крім того, вчора, 7 березня, армія РФ завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши десятки ракет та понад сотню дронів. Під ударом ворога була енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах.

Детальніше про наслідки вчорашньої масованої атаки на Україну - у нашому матеріалі.

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