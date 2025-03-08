Каллас после новых атак РФ: Путин снова показывает, что не заинтересован в мире

Массированные обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету "Искандер-К" и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 дронов и крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Под ударом были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, еще 40 получили ранения.

Кроме того, вчера, 7 марта, армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине, применив десятки ракет и более сотни дронов. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.

Подробнее о последствиях вчерашней массированной атаки на Украину - в нашем материале.

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