RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Каллас после новых атак РФ: Путин снова показывает, что не заинтересован в мире

Фото: глава европейской дипломатии Кая Каллас (wikimedia.org/Kaja_Kallas)
Автор: Наталья Юрченко

Последние атаки России на Украину показывают, что диктатор Владимир Путин не хочет мира. Европа должна усилить военную поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного дипломата ЕС Каю Каллас в X (Twitter).

"Российские ракеты продолжают неумолимо падать на Украину, неся все больше смертей и разрушений. Путин снова показывает, что он не заинтересован в мире", - написала она.

Глава дипломатии ЕС заявила, что Европа должна усилить военную поддержку Украины, иначе "еще больше мирных украинцев заплатит самую высокую цену".

Массированные обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 8 марта Россия выпустила по Украине две баллистические ракеты, крылатую ракету "Искандер-К" и 145 дронов. Силы ПВО уничтожили 79 дронов и крылатую ракету. Еще 54 вражеских беспилотника-имитатора локационно потеряны (без негативных последствий).

Под ударом были Одесская и Харьковская области, также вечером враг нанес удар по Доброполью Донецкой области. В результате атаки погибли 11 человек, еще 40 получили ранения.

Кроме того, вчера, 7 марта, армия РФ нанесла комбинированный удар по Украине, применив десятки ракет и более сотни дронов. Под ударом врага была энергетическая и газовая инфраструктура в разных регионах.

Подробнее о последствиях вчерашней массированной атаки на Украину - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака