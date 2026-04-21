Каллас чекає на фінальне рішення щодо 90 млрд євро для України протягом доби

За підсумками Ради ЄС із закордонних справ 21 квітня в Люксембурзі Кая Каллас повідомила, що в Євросоюзі очікують швидкого узгодження масштабного фінансового пакета для України.

За її словами, політична динаміка посилилася після нещодавніх подій в Угорщині, що може прискорити ухвалення рішення.

"Після виборів в Угорщині з'явився новий імпульс, і я очікую позитивного рішення щодо позики на 90 мільярдів протягом наступних 24 годин", - заявила Каллас.

Підтримка санкційної політики

Каллас також зазначила, що міністри закордонних справ країн ЄС виступили за прискорення роботи над 20-м пакетом обмежувальних заходів проти Росії.

За її словами, у Брюсселі вважають за необхідне зберігати тиск, поки ситуація не зміниться.

Позиція ЄС щодо підтримки України

Висока представниця підкреслила, що Євросоюз має продовжувати забезпечувати Україну необхідними ресурсами для оборони.

Вона зазначила, що це важливо доти, доки російська сторона не перегляне свої дії.

Додаткові рішення

Окремо Каллас заявила про необхідність розблокувати раніше припинені ініціативи всередині ЄС, включно з початком переговорних процедур з Україною за окремими напрямами.

Також, за її словами, обговорюється розширення фінансування через Європейський фонд миру, а також перегляд санкційних механізмів, що вже діють, і підготовка нових обмежувальних заходів.