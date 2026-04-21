Каллас ждет финальное решение по 90 млрд евро для Украины в течение суток

19:54 21.04.2026 Вт
2 мин
Дополнительно главы МИД стран ЕС поддержали ускорение подготовки 20-го пакета санкций против России
aimg Анастасия Никончук
Фото: Кая Каллас (GettyImages)

Решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро может быть принято в течение ближайших суток.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в сети Х.

По итогам Совета ЕС по иностранным делам 21 апреля в Люксембурге Кая Каллас сообщила, что в Евросоюзе ожидают скорого согласования масштабного финансового пакета для Украины.

По ее словам, политическая динамика усилилась после недавних событий в Венгрии, что может ускорить принятие решения.

"После выборов в Венгрии появился новый импульс, и я ожидаю положительного решения по займу на 90 миллиардов в течение следующих 24 часов", – заявила Каллас.

Поддержка санкционной политики

Каллас также отметила, что министры иностранных дел стран ЕС выступили за ускорение работы над 20-м пакетом ограничительных мер против России.

По ее словам, в Брюсселе считают необходимым сохранять давление, пока ситуация не изменится.

Позиция ЕС по поддержке Украины

Высокая представительница подчеркнула, что Евросоюз должен продолжать обеспечивать Украину необходимыми ресурсами для обороны.

Она отметила, что это важно до тех пор, пока российская сторона не пересмотрит свои действия.

Дополнительные решения

Отдельно Каллас заявила о необходимости разблокировать ранее приостановленные инициативы внутри ЕС, включая начало переговорных процедур с Украиной по отдельным направлениям.

Также, по ее словам, обсуждается расширение финансирования через Европейский фонд мира, а также пересмотр уже действующих санкционных механизмов и подготовка новых ограничительных мер.

Напоминаем, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил ожидание, что новое правительство Венгрии будет способствовать продвижению вопроса о выделении Украине кредита Европейского союза в размере 90 млрд евро

Отметим, что послы стран Евросоюза в среду, 22 апреля, планируют обсудить финальное процедурное решение, необходимое для утверждения кредита Украине на сумму 90 млрд евро.

