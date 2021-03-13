"Калька с фильма о Путине": Лукашенко отреагировал на расследование о его имуществе

Лукашенко отметил, что не смотрел фильм, но получил подготовленный анализ.

"Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет", - рассказал он.

Лукашенко утверждает, что никогда не позволит себе говорить одно, а делать другое, так как самым страшным для него является позор перед народом. Он также назвал действия авторов фильма неприличными.

"Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично", - отметил Лукашенко.

Фильм был опубликован 8 марта текущего года, на данный момент его посмотрели более 4,7 млн раз.