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"Калька с фильма о Путине": Лукашенко отреагировал на расследование о его имуществе

Автор: Артур Родивилов

Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал "калькой" с фильма на Путина и "лживым" видео о своей роскошной жизни. Расследование ранее опубликовали на YouTube-канале Nexta.

Об этом сообщает "БелТА".

Лукашенко отметил, что не смотрел фильм, но получил подготовленный анализ.

"Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ. Я тоже сделал вывод, что нового здесь ничего нет", - рассказал он.

Лукашенко утверждает, что никогда не позволит себе говорить одно, а делать другое, так как самым страшным для него является позор перед народом. Он также назвал действия авторов фильма неприличными.

"Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о Путине. Дворцы там, еще что-то, и в штаны залезли в конце. Слушайте, ну это вообще уже неприлично", - отметил Лукашенко.

Фильм был опубликован 8 марта текущего года, на данный момент его посмотрели более 4,7 млн раз.

В нем рассказывается о "многомиллионном имуществе" непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко: резиденциях и коллекции автомобилей на четыре миллиона евро, которые, как утверждается, находятся в его пользовании.

В ноябре прошлого года основателей Neхta Путило и Протасевича обвинили в разжигании социальной вражды к представителям власти и правоохранителям. Тогда белорусский режим объявил Путило и Протасевича в розыск.

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