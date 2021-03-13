RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

"Калька з фільму про Путіна": Лукашенко відреагував на розслідування про його майно

Автор: Артур Родивилов

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "калькою" з фільму на Путіна і "брехливим" відео про своє розкішне життя. Розслідування раніше опублікували на YouTube-каналі Nexta.

Про це повідомляє "БелТА".

Лукашенко зазначив, що не дивився фільм, але отримав підготовлений аналіз.

"Кажуть, дуже великий фільм, довгий. У мене стільки немає часу дивитися. Мені дали просто блоками аналіз. Я теж зробив висновок, що нового тут нічого немає", - розповів він.

Лукашенко стверджує, що ніколи не дозволить собі говорити одне, а робити інше, бо найстрашнішим для нього є ганьба перед народом. Він також назвав дії авторів фільму непристойними.

"Якщо я сказав, так і маю зробити. Тому не треба шукати. Вони взялися за цю тему даремно. Це калька з фільму про Путіна. Палаци там, ще щось, і в штани залізли в кінці. Слухайте, ну це взагалі вже непристойно", - зазначив Лукашенко.

Фільм був опублікований 8 березня поточного року, на цей час його подивилися понад 4,7 млн разів.

В ньому розповідається про "багатомільйонне майно" невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка: резиденціях і колекції автомобілів на чотири мільйони євро, які, як стверджується, знаходяться в його користуванні.

У листопаді минулого року засновників Neхta Путіло і Протасевича звинуватили в розпалюванні соціальної ворожнечі до представників влади і правоохоронців. Тоді білоруський режим оголосив Путіло і Протасевича в розшук.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олександр ЛукашенкоБілорусь
Читайте також
Білорусь висилає ще одного польського дипломата
Білорусь висилає польського дипломата
Прогноз погоди