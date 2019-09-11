В Калиновке ликвидировали пожар на военных складах

Спасатели потушили пожар, возникший в результате взрывов на территории военных складов вблизи Калиновки в Винницкой области. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что к месту направили силы и средства Сводного отряда спасателей.

"Силами спасателей в 13:17 пожар локализован, а в 15:15 ликвидирован", - говорится в сообщении.

Прибыв на место, бойцы ГСЧС выяснили, что огнем охвачена сухая растительность.

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что угрозы от взрывов для военнослужащих и гражданского населения нет. Также он отметил, что ближе к вечеру будет более полная картина относительно происшествия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 11 сентября около 11:30 на складах Минобороны в Калиновке произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксировано 6 взрывов боеприпасов.

Напомним, 26 сентября 2017 года произошли взрывы на военных складах под Винницей. Там хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты для систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Спасатели изъяли более 3,3 тыс. взрывоопасных предметов при разминировании в Калиновке Винницкой области.