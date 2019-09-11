У Калинівці ліквідували пожежу на військових складах

Рятувальники загасили пожежу, що виникла в результаті вибухів на території військових складів поблизу Калинівки Вінницької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що до місця направили сили і засоби Зведеного загону рятувальників.

"Силами рятувальників о 13:17 пожежа локалізована, а о 15:15 ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Прибувши на місце, бійці ДСНС з'ясували, що вогнем охоплена суха рослинність.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що загрози від вибухів для військовослужбовців і цивільного населення немає. Також він зазначив, що ближче до вечора буде більш повна картина щодо події.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 вересня близько 11:30 на складах Міноборони у Калинівці сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано 6 вибухів боєприпасів.

Нагадаємо, 26 вересня 2017 року сталися вибухи на військових складах під Вінницею. Там зберігалося 188 тис. тонн боєприпасів на площі 60 гектарів. Серед них - ракети для систем залпового вогню "Смерч", "Ураган" і "Град". Рятувальники вилучили понад 3,3 тис. вибухонебезпечних предметів при розмінуванні у Калинівці Вінницької області.