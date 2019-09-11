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Угрозы для военных и гражданского населения от взрывов в Калиновке нет, - Гончарук

Новости » Политика    11.09.2019 - 15:34
Угрозы для военных и гражданского населения от взрывов в Калиновке нет, - Гончарук
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Ситуация локализована и находится под контролем

Угрозы от взрывов, которые сегодня произошли на военных складах в Калиновке, для военнослужащих и гражданского населения нет. Об этом на брифинге рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает РБК-Украина.

По его словам, ситуация локализована и находится под контролем.

"Мы об этом безусловно знаем, узнали, как это событие только произошло. Все необходимые службы были подняты по тревоге. Насколько я знаю, угрозы для военнослужащих и гражданского населения нет. Ситуация локализована и все под контролем", - заявил премьер.

Также он отметил, что ближе к вечеру будет более полная картина относительно происшествия в Калиновке.

"Есть вопрос задымления… ближе к вечеру будет более полная картина.
Давайте разберемся, что произошло в этот раз. Есть несколько версий, кто-то говорит о взрывах. По состоянию на сейчас, информации об ущербе никакой нет", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в среду, 11 сентября, на складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошел пожар. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на определенный участок ранее.

Кроме того, 26 сентября 2017 года произошли взрывы под Винницей на военных складах. Сообщалось, что на складах хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты для систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Спасатели изъяли более 3,3 тыс. взрывоопасных предметов при разминировании в Калиновке Винницкой области.

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Новости Украины Алексей ГончарукКалиновкаВзрыв
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