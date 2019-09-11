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В Калиновке локализовали пожар на военных складах

Новости » Происшествия    11.09.2019 - 15:29
В Калиновке локализовали пожар на военных складах
Фото: задымление склада в Калиновке (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Угроз для жизни военных и местных жителей нет

Пожар, который вспыхнул в результате взрывов на территории военных складов вблизи Калиновки Винницкой области, локализовали. Об этом сообщают в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

По сообщению генштаба ВСУ, угроз для военнослужащих и местных жителей нет.

"На военном арсенале вблизи пгт Калиновка продолжаются мероприятия по ликвидации последствий происшествия. По состоянию на 13:20 очаги возгорания локализованы, новых не наблюдается. Местами присутствуют единичные задымление территории", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия продолжает работать оперативная группа, специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что 11 сентября около 11:30 на складах Минобороны в Калиновке произошел пожар. В результате произошло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксировано 6 взрывов боеприпасов.

Напомним, 26 сентября 2017 года произошли взрывы на военных складах под Винницей. Сообщалось, что на складах хранилось 188 тыс. тонн боеприпасов на площади 60 гектаров. Среди них - ракеты для систем залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Спасатели изъяли более 3,3 тыс. взрывоопасных предметов при разминировании в Калиновке Винницкой области.

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Новости Украины складпожарКалиновка
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