Каліфорнію охопила масштабна пожежа: горить понад 70 тисяч акрів, сотні евакуйовані

Як повідомив департамент лісового господарства та пожежної охорони штату, вогонь під назвою Madre Fire стрімко поширюється через спеку й сильний вітер, охопивши вже понад 70 800 акрів.

Стихія розпочалася в середу близько 13:00 за місцевим часом.

Понад 600 рятувальників і 46 пожежних машин намагаються взяти її під контроль. Наразі локалізовано лише 10% пожежі. Пошкоджено щонайменше одну будівлю, ще 50 - під загрозою.

Речник пожежної служби Каліфорнії Тоні Девіс повідомив у п'ятницю, що понад 200 людям наказано евакуюватися з домівок.

У гасінні вогню задіяні повітряні танкери, які проводять скидання води з неба. Через масштабне задимлення погіршилась якість повітря в Лос-Анджелесі, що розташований за 110 миль.

Також оголошено екстрене закриття Національного пам’ятника рівнини Каррізо. Влада закликає людей залишатися вдома та не перешкоджати роботі рятувальників.

Причини займання поки не встановлені. Пожежа вже перевищує втричі масштаби січневої катастрофи в Палісейдсі, яка охопила 23 тисячі акрів та забрала 12 життів.