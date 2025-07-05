Калифорнию охватил масштабный пожар: горит более 70 тысяч акров, сотни эвакуированы

Как сообщил департамент лесного хозяйства и пожарной охраны штата, огонь под названием Madre Fire стремительно распространяется из-за жары и сильного ветра, охватив уже более 70 800 акров.

Стихия началась в среду около 13:00 по местному времени.

Более 600 спасателей и 46 пожарных машин пытаются взять ее под контроль. Сейчас локализовано лишь 10% пожара. Повреждено по меньшей мере одно здание, еще 50 - под угрозой.

Представитель пожарной службы Калифорнии Тони Дэвис сообщил в пятницу, что более 200 людям приказано эвакуироваться из домов.

В тушении огня задействованы воздушные танкеры, которые проводят сброс воды с неба. Из-за масштабного задымления ухудшилось качество воздуха в Лос-Анджелесе, который расположен в 110 милях.

Также объявлено экстренное закрытие Национального памятника равнины Карризо. Власти призывают людей оставаться дома и не препятствовать работе спасателей.

Причины возгорания пока не установлены. Пожар уже превышает втрое масштабы январской катастрофы в Палисейдсе, которая охватила 23 тысячи акров и унесла 12 жизней.