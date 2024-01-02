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У Каліфорнії зійшли з рейок вагони метрополітену, є постраждалі

Фото: кілька вагонів потягу метрополітену зійшли з рейок (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У штаті Каліфорнія вранці у понеділок, 1 січня, зійшов з рейок і загорівся потяг регіонального метрополітену BART. Інцидент стався між станціями Орінда і Лафайєт, щонайменше дев'ять осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Аварія сталася близько 9.00 за місцевим часом. Потяг, що прямував на схід, частково зійшов з рейок неподалік станції Орінда.

Пізніше адміністрація BART повідомила, що часткове сходження з рейок сталося на перегоні між станціями Орінда і Лафайєт. Незадовго до інциденту, Центр управління операціями наказав машиністу потяга вручну вирівняти маршрут на перегоні, оскільки комп'ютер не зміг зробити це через проблему з сигналізацією. Сходження з рейок сталося під час ручного керування потягом.

Два вагони загорілися і пасажири вимушено евакуювалися з них. За словами людей, одразу після аварії, під вагоном спалахнула пожежа.

Дев'ять осіб були доправлені до місцевих шпиталів, стан їхнього здоров'я невідомий.

Через інцидент станції Orinda і Lafayette закрили, а пасажирам жовтої лінії порекомендували шукати альтернативний транспорт.

Причини сходження вагонів із рейок невідомі. Триває розслідування.

Аварії на залізниці у США

У квітні минулого року в штаті Мен зійшов з рейок і загорівся вантажний потяг, що перевозив небезпечні речовини. Три локомотиви та шість залізничних вагонів зійшли з рейок у лісистій місцевості штату і спровокували пожежу.

У лютому 2023 року в американському штаті Огайо зійшов з рейок і загорівся потяг, що перевозив небезпечні речовини.

Крім того, в американських штатах Арізона та Вашингтон зійшли з рейок два потяги. Аварія призвела до розливу майже 19 тонн дизельного пального.

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