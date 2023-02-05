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У США зійшов з рейок і спалахнув потяг з небезпечними речовинами (відео)

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Огайо, Неділя 05 лютого 2023 09:10
У США зійшов з рейок і спалахнув потяг з небезпечними речовинами (відео) Фото: в Огайо перевернувся та загорівся потяг з небезпечними речовинами (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В американському штаті Огайо потяг, який перевозив небезпечні речовини, зійшов з рейок та загорівся. Влада штату заявляє про можливу евакуацію жителів сусідніх населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що потяг Norfolk Southern з понад 100 вагонами зійшов з рейок поблизу міста Східна Палестина. У потязі було близько 20 вагонів з небезпечними речовинами, з яких 10 зійшли з рейок.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що 5 вагонів, які перевернулися, перевозили вінілхлорид (небезпечна сполука, легкозаймиста, при пожежі виділяє подразнювальні або токсичні пари).

Внаслідок залізничної аварії виникла масштабна пожежа. Через це влада вирішала евакуювати населення у радіусі 1,6 кілометра від місця аварії.

Мешканцям міста Східна Палестина порадили не виходити з дому, доки не буде безпечно. На вимушеному карантині опинилися понад 5 тисяч осіб.

"З точки зору якості повітря немає причин для тривоги. Запах виходить від вогню, але на якість повітря це не впливає", - заявив мер міста Трент Конавей.

Нагадаємо, у столиці Південної Кореї з рейок зійшов потяг, внаслідок чого постраждали понад 30 людей.

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