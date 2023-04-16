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У США зійшов з рейок потяг з небезпечними речовинами: виникла пожежа

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США, Неділя 16 квітня 2023 04:40
У США зійшов з рейок потяг з небезпечними речовинами: виникла пожежа Фото: Потяг із небезпечними речовинами зійшов з рейок і загорівся у США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У штаті Мен, США, вантажний потяг, який перевозив небезпечні речовини зійшов з рейок і загорівся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Три локомотиви та шість залізничних вагонів зійшли з рейок у лісистій місцевості штату Мен, внаслідок чого спалахнули та спричинили невелику лісову пожежу. Вагони перевозили пиломатеріали та електропроводку.

"Додаткові залізничні вагони, які перевозили небезпечні матеріали, не зійшли з рейок, ці небезпечні матеріали "не піддаються ризику" витоку та займання", - йдеться у заяві Департаменту лісів штату Мен.

Потяг зійшов з рейок через "змив колії", який, ймовірно, був спричинений накопиченням талого льоду та сміття.

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