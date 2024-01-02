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В Калифорнии сошли с рельсов вагоны метрополитена, есть пострадавшие

Фото: несколько вагонов поезда метрополитена сошли с рельсов (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В штате Калифорния утром в понедельник, 1 января, сошел с рельсов и загорелся поезд регионального метрополитена BART. Инцидент произошел между станциями Оринда и Лафайет, по меньшей мере девять человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Авария произошла около 9.00 по местному времени. Поезд, следовавший на восток, частично сошел с рельсов недалеко от станции Оринда.

Позже администрация BART сообщила, что частичный сход с рельсов произошел на перегоне между станциями Оринда и Лафайет. Незадолго до инцидента, Центр управления операциями приказал машинисту поезда вручную выровнять маршрут на перегоне, поскольку компьютер не смог сделать это из-за проблемы с сигнализацией. Сход с рельсов произошел во время ручного управления поездом.

Два вагона загорелись, и пассажиры вынужденно эвакуировались из них. По словам пассажиров, сразу после аварии, под вагоном вспыхнул пожар.

Девять человек были доставлены в местные больницы, состояние их здоровья неизвестно.

Из-за инцидента станции Orinda и Lafayette закрыли, а пассажирам желтой линии порекомендовали искать альтернативный транспорт.

Причины схода вагонов с рельсов неизвестны. Продолжается расследование.

Аварии на железной дороге в США

В апреле прошлого года в штате Мэн сошел с рельсов и загорелся грузовой поезд, перевозивший опасные вещества. Три локомотива и шесть железнодорожных вагонов сошли с рельсов в лесистой местности штата и спровоцировали пожар.

В феврале 2023 года в американском штате Огайо сошел с рельсов и загорелся поезд, перевозивший опасные вещества.

Кроме того, в американских штатах Аризона и Вашингтон сошли с рельсов два поезда. Авария привела к разливу около 19 тонн дизельного топлива.

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