Каліфорнія у вогні. Експерти виявили "головного винуватця" руйнівних лісових пожеж

На півдні Каліфорнії вирують кілька масштабних лісових пожеж. Полум'я дісталось навіть Голлівудських пагорбів Лос-Анджелеса. Тим часом експерти розповіли про ймовірного "головного винуватця" цього лиха.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо.

Що відомо про лісові пожежі у Каліфорнії та їх причини

Масштабні лісові пожежі спалахнули у Каліфорнії після Нового року - на початку січня 2025 року. Так, пожежу у Лос-Анджелесі зафіксували 7 січня.

Наразі на півдні американського штату Каліфорнія фіксують три основні осередки лісових пожеж.

Попри те, що зараз - не "традиційний" сезон лісових пожеж у США, вогонь розповсюджується дуже швидко та додає роботи всім рятувальним службам.

У соціальних мережах користувачі активно діляться кадрами катастрофи, висловлюють підтримку постраждалим і моляться за їхню безпеку, а експерти намагаються пояснити причину того, що відбувається.

Каліфорнійський губернатор Гевін Ньюсом оголосив у регіоні надзвичайний стан.

Спецслужби проводять евакуаційні заходи та доставляють мешканців до безпечних місць. Рятувати людей державним і місцевим органам влади активно допомагають волонтери.

Деякі регіони визнані небезпечними для проживання - оскільки ситуація є критичною.

Причини займань у Каліфорнії досі розслідують. Хоча дані Лісової служби США свідчать про те, що більшість лісових пожеж (85%) у країні спричиняються людьми - навмисно чи випадково.

Тим часом експерти наголошують:

існує суттєва різниця між тим, що викликало пожежу, і тим, що дозволяє їй поширюватись

на розповсюдження полум'я завжди впливають щонайменше кілька основних факторів (кліматичні й погодні умови, напрямок і швидкість вітру тощо)

Говорячи про пожежі у Каліфорнії, головним винуватцем дехто називає так звані "вітри Санта-Ана" - екстремально сильні й сухі сезонні вітри у південній Каліфорнії (США) та у північній Нижній Каліфорнії (Мексика), які можуть виникати впродовж холодніших зимових місяців.

Wildfires in Southern California are causing unhealthy air quality conditions. If you are impacted, stay indoors and wear a mask if you must go outside. Close all windows, doors and vents. Visit https://t.co/HZcGh6zKFD to see local air quality#PalisadesFire #HurstFire #EatonFire pic.twitter.com/GKY007Tv3u — California Governor's Office of Emergency Services (@Cal_OES) January 9, 2025

Каліфорнійський департамент лісового господарства та протипожежної охорони попереджає, що потужний вітер Санта-Ана та низька вологість підвищують "надзвичайну небезпеку лісових пожеж".

Кліматолог із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) Деніел Суейн пояснив, що такий вітер створює ефект "атмосферного фену", тобто буквально "висушує повітря".

"Тож деякі з найсильніших вітрів були на початку події, проте.. реальність є такою, що ймовірний дуже тривалий період високого ризику пожежі", - додав він.

Губернатор Каліфорнії визнав, що фактично пожежний сезон у штаті став "цілорічним".

On the ground in Pacific Palisades and getting briefed by @CAL_FIRE on the #PalisadesFire in Los Angeles.



Californians in the affected areas should stay alert and follow evacuation orders from local authorities https://t.co/gIKZPSxfln pic.twitter.com/v8A4N9FK9i — Governor Newsom (@CAgovernor) January 7, 2025

Експерти з наукового співробітництва World Weather Attribution (WWA), яке вивчає атрибуцію екстремальних подій та проводить розрахунки впливу кліматичних змін на екстремальні метеорологічні події (хвилі спеки, посухи та шторми) підтвердили, що зміна клімату посилює спекотну суху погоду у США, тим самим "створюючи паливо для лісових пожеж".