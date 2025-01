Каліфорнія у вогні. Експерти виявили "головного винуватця" руйнівних лісових пожеж

Масштабні лісові пожежі спалахнули у Каліфорнії після Нового року - на початку січня 2025 року. Так, пожежу у Лос-Анджелесі зафіксували 7 січня.

Наразі на півдні американського штату Каліфорнія фіксують три основні осередки лісових пожеж.

Попри те, що зараз - не "традиційний" сезон лісових пожеж у США, вогонь розповсюджується дуже швидко та додає роботи всім рятувальним службам.

У соціальних мережах користувачі активно діляться кадрами катастрофи, висловлюють підтримку постраждалим і моляться за їхню безпеку, а експерти намагаються пояснити причину того, що відбувається.

Каліфорнійський губернатор Гевін Ньюсом оголосив у регіоні надзвичайний стан.

Спецслужби проводять евакуаційні заходи та доставляють мешканців до безпечних місць. Рятувати людей державним і місцевим органам влади активно допомагають волонтери.

Деякі регіони визнані небезпечними для проживання - оскільки ситуація є критичною.

Причини займань у Каліфорнії досі розслідують. Хоча дані Лісової служби США свідчать про те, що більшість лісових пожеж (85%) у країні спричиняються людьми - навмисно чи випадково.

Тим часом експерти наголошують:

Говорячи про пожежі у Каліфорнії, головним винуватцем дехто називає так звані "вітри Санта-Ана" - екстремально сильні й сухі сезонні вітри у південній Каліфорнії (США) та у північній Нижній Каліфорнії (Мексика), які можуть виникати впродовж холодніших зимових місяців.

