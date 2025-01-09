Калифорния в огне. Эксперты выявили "главного виновника" разрушительных лесных пожаров

На юге Калифорнии бушуют несколько масштабных лесных пожаров. Пламя добралось даже до Голливудских холмов Лос-Анджелеса. Между тем эксперты рассказали о вероятном "главном виновнике" этого бедствия.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

Что известно о лесных пожарах в Калифорнии и их причинах

Масштабные лесные пожары вспыхнули в Калифорнии после Нового года - в начале января 2025 года. Так, пожар в Лос-Анджелесе зафиксировали 7 января.

Сейчас на юге американского штата Калифорния фиксируют три основных очага лесных пожаров.

Несмотря на то, что нынче - не "традиционный" сезон лесных пожаров в США, огонь распространяется очень быстро и добавляет работы всем спасательным службам.

В социальных сетях пользователи активно делятся кадрами катастрофы, выражают поддержку пострадавшим и молятся за их безопасность, а эксперты пытаются объяснить причину происходящего.

Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом объявил в регионе чрезвычайное положение.

Спецслужбы проводят эвакуационные мероприятия и доставляют жителей в безопасные места. Спасать людей государственным и местным органам власти активно помогают волонтеры.

Некоторые регионы признаны опасными для проживания - поскольку ситуация является критической.

Причины возгораний в Калифорнии до сих пор расследуют. Хотя данные Лесной службы США свидетельствуют о том, что большинство лесных пожаров (85%) в стране вызываются людьми - намеренно или случайно.

Между тем эксперты отмечают:

есть существенная разница между тем, что вызвало пожар, и тем, что позволяет ему распространяться

на распространение пламени всегда влияют как минимум несколько основных факторов (климатические и погодные условия, направление и скорость ветра и т.д.)

Говоря о пожарах в Калифорнии, главным виновником некоторые называют так называемые "ветры Санта-Ана" - экстремально сильные и сухие сезонные ветры в южной Калифорнии (США) и в северной Нижней Калифорнии (Мексика), которые могут возникать в течение холодных зимних месяцев.

Дикие пожары в Южной Калифорнии вызывают нездоровые условия качества воздуха. Если вы пострадали, оставайтесь в помещении и надевайте маску, если вы должны выйти на улицу. Закройте все окна, двери и вентиляционные отверстия. Посетите https://t.co/HZcGh6zKFD, чтобы увидеть местное качество воздуха#PalisadesFire #HurstFire #EatonFire pic.twitter.com/GKY007Tv3u - California Governor's Office of Emergency Services (@Cal_OES) 9 января 2025 года

Калифорнийский департамент лесного хозяйства и противопожарной охраны предупреждает, что мощный ветер Санта-Ана и низкая влажность повышают "чрезвычайную опасность лесных пожаров".

Климатолог из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Дэниел Суэйн объяснил, что такой ветер создает эффект "атмосферного фена", то есть буквально "высушивает воздух".

"Поэтому некоторые из самых сильных ветров были в начале события, однако... реальность такова, что вероятен очень длительный период высокого риска пожара", - добавил он.

Губернатор Калифорнии признал, что фактически пожарный сезон в штате стал "круглогодичным".

На земле в Pacific Palisades и получаю брифинг от @CAL_FIRE о #PalisadesFire в Лос-Анджелесе.



Жители Калифорнии в пострадавших районах должны сохранять бдительность и следовать приказам местных властей об эвакуации https://t.co/gIKZPSxfln pic.twitter.com/v8A4N9FK9i - Губернатор Ньюсом (@CAgovernor) 7 января 2025 года

Эксперты из научного сотрудничества World Weather Attribution (WWA), которое изучает атрибуцию экстремальных событий и проводит расчеты влияния климатических изменений на экстремальные метеорологические события (волны жары, засухи и штормы) подтвердили, что изменение климата усиливает жаркую сухую погоду в США, тем самым "создавая топливо для лесных пожаров".