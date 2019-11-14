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У Каліфорнії затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в школі

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 21:11
У Каліфорнії затримали чоловіка, який влаштував стрілянину в школі
Фото: місце події (KTTV-TV)

В результаті стрілянини загинула одна людина

Під час стрілянини в середній школі у місті Санта-Кларита в штаті Каліфорнія поліцейським вдалося затримати стрілка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, одна з постраждалих у стрільбі померла в лікарні, куди була доставлена в критичному стані. Ще двоє людей перебувають у важкому стані

Все було госпіталізовано шість чоловік. Вік постраждалих не повідомляється.

Шериф округу Лос-Анджелес Алекс Виллануэва оголосив, що підозрюваний був затриманий і знаходиться в місцевій лікарні під охороною. Про характер його поранень нічого не повідомляється.

Стрільцем виявився один з учнів школи. Зі слів однокласників, йому було 15 років.

Нагадаємо, 14 листопада у місті Санта-Кларита в штаті Каліфорнія, невідомий відкрив стрілянину в школі, в результаті чого отримали поранення щонайменше сім осіб.

Раніше на півночі штату Каліфорнія (США) в місті Оринда сталася стрілянина на костюмованій вечірці на честь Хеллоуїна, в результаті чого загинули чотири людини, ще чотири отримали поранення.

Крім того, в американському штаті Каліфорнія сталася стрілянина під час вечірки у місті Лонг-Біч. В результаті стрілянини постраждали дев'ять осіб і ще троє загинули. Постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

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