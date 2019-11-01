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В Калифорнии на вечеринке произошла стрельба, есть жертвы

Новости » Происшествия     01.11.2019 - 17:02
В Калифорнии на вечеринке произошла стрельба, есть жертвы
Фото: место происшествия (twitter com nbcbayarea)

Стрельба произошла в доме, арендованном для проведения праздника

В США на севере штата Калифорния в городе Оринда произошла стрельба на костюмированной вечеринке в честь Хеллоуина, в результате чего погибли четыре человека, еще четыре получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на East Bay Times.

Как сообщается, стрельба произошла в доме, который был арендован для проведения праздника в престижном районе Оринды.

Офис шерифа округа Контра-Коста сообщил о гибели четверых человек и четырех раненых. Личности погибших и раненых не раскрываются, также как и имена подозреваемых.

Напомним, во Франции в городе Марсель произошла стрельба в баре, в результате чего были ранены шесть человек. Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся. Одного из пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.

Кроме того, в американском штате Калифорния произошла стрельба во время вечеринки в городе Лонг-Бич. В результате стрельбы пострадали девять человек и еще трое погибли. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

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