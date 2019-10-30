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В Калифорнии на вечеринке в честь Хэллоуина произошла стрельба, есть погибшие и раненые

Новости » Происшествия    30.10.2019 - 11:03
В Калифорнии на вечеринке в честь Хэллоуина произошла стрельба, есть погибшие и раненые
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы три человека погибли и девять получили ранения

В Лонг-Бич, штат Калифорния (США), три человека погибли и девять получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в честь Хэллоуина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Сообщается, что подозреваемые все еще находятся на свободе.

Представитель пожарной охраны Лонг-Бич Джейк Хефлин заявил, что всем пострадавшим, похоже, было по 20 лет.

"Похоже, это была вечеринка, какой-то тип костюмированной вечеринки в стиле Хэллоуина и именно здесь произошла стрельба", - сказал он.

Девять раненых были доставлены в местные больницы для лечения. Соседи сказали, что первоначально они думали, что стрельба была фейерверком.

Напомним, на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M (штат Техас, США) неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли и пострадали люди.

В результате погибли как минимум два человека и более 10 получили ранения. Инцидент произошел в ночном клубе. Всего на вечеринке было около 100 человек.

Также РБК-Украина сообщало, что пожилой мужчина стрелял по прихожанам мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения.

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