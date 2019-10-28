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Во Франции мужчина устроил стрельбу возле мечети, есть раненые

Новости » Происшествия    28.10.2019 - 19:13
Во Франции мужчина устроил стрельбу возле мечети, есть раненые
Иллюстративное фото (twitter.com)

В результате стрельбы двое человек получили ранения

Пожилой мужчина стрелял по прихожанам мечети в городе Байонна на юге Франции, двое получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на lefigaro.fr.

Сообщается, что инцидент произошел примерно в 14:30 по местному времени. 60-летний мужчина несколько раз выстрелил в прихожан на выходе из религиозного заведения, после чего бросил в здание бутылку с зажигательной смесью.

"Полиция задержала мужчину в его доме в городе Ланд примерно в 100 км от места происшествия. В машине у него обнаружили баллон с газом. Сейчас его допрашивают следователи, информация о мотивах преступника пока не распространяется", - говорится в сообщении.

Напомним, афганские и пакистанские силовики столкнулись на спорном участке границы между двумя странами, трое гражданских людей погибли и трое ранены. Стрельба началась в афганской восточной провинции Кунар 27 октября и продолжилась утром 28-го. По словам члена совета Кунару Шер Замен Хана, стычка началась после того, как пакистанские силовики попытались развернуть военную базу вдоль границы в районе Нари.

Как сообщало РБК-Украина, на встрече выпускников филиала Техасского университета A&M (штат Техас, США) неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли и пострадали люди. В результате погибли как минимум два человека и более 10 получили ранения. Инцидент произошел в ночном клубе. Всего на вечеринке было около 100 человек.

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