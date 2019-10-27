В Техасе на вечеринке произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие

Фото: стрельба в США (twitter.com/cnnbrk)

На вечеринке было около 100 человек

На встрече выпускников филиала Техасского университета A&M (штат Техас, США) неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В результате погибли как минимум два человека и более 10 получили ранения. Инцидент произошел в ночном клубе. Всего на вечеринке было около 100 человек. По сообщениям портала SNHQ, погибли трое и 20 человек пострадали.

Стрелок пока не задержан, его мотивы и местонахождение неизвестны.

Напомним, 23 октября в воздухе над ранчо в Техасе столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека. Одному вертолету удалось приземлиться.

Ранее сообщалось, что в результате обрушившегося на Техас тропического шторма "Имельда" погибли два человека. В связи со штормом более 900 рейсов было отменено или задержано.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре в Техасе произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали по меньшей мере 30 человек.