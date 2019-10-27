ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Техасе на вечеринке произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие

Новости » В мире    27.10.2019 - 12:10
В Техасе на вечеринке произошла стрельба, есть погибшие и пострадавшие
Фото: стрельба в США (twitter.com/cnnbrk)

На вечеринке было около 100 человек

На встрече выпускников филиала Техасского университета A&M (штат Техас, США) неизвестный устроил стрельбу, в результате которой погибли и пострадали люди. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В результате погибли как минимум два человека и более 10 получили ранения. Инцидент произошел в ночном клубе. Всего на вечеринке было около 100 человек. По сообщениям портала SNHQ, погибли трое и 20 человек пострадали.

Стрелок пока не задержан, его мотивы и местонахождение неизвестны.

Напомним, 23 октября в воздухе над ранчо в Техасе столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека. Одному вертолету удалось приземлиться.

Ранее сообщалось, что в результате обрушившегося на Техас тропического шторма "Имельда" погибли два человека. В связи со штормом более 900 рейсов было отменено или задержано.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре в Техасе произошла стрельба, в результате которой погибли и пострадали по меньшей мере 30 человек.

В Киевской области произошла стрельба, есть раненый Правоохранители проверят связь между перестрелкой в Харькове и убийством Вороненкова
Новости Украины ТехасСтрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь