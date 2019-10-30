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У Каліфорнії на вечірці на честь Геловіна сталася стрілянина, є загиблі і поранені

Новини » Надзвичайні події    30.10.2019 - 11:03
У Каліфорнії на вечірці на честь Геловіна сталася стрілянина, є загиблі і поранені
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини три людини загинули і дев'ять отримали поранення

В Лонг-Біч, штат Каліфорнія (США), три людини загинули і дев'ять отримали поранення в результаті стрілянини на вечірці на честь Геловіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що підозрювані все ще знаходяться на волі.

Представник пожежної охорони Лонг-Біч Джейк Хефлин заявив, що всім постраждалим, схоже, було по 20 років.

"Схоже, це була вечірка, якийсь тип костюмованої вечірки в стилі Геловіна і саме тут сталася стрілянина", - сказав він.

Дев'ять поранених були доставлені в місцеві лікарні для лікування. Сусіди сказали, що спочатку вони думали, що стрілянина була феєрверком.

Нагадаємо, на зустрічі випускників філії Техаського університету A&M (штат Техас, США) невідомий влаштував стрілянину, в результаті якої загинули і постраждали люди.

В результаті загинули як мінімум дві людини і понад 10 отримали поранення. Інцидент стався в нічному клубі. Всього на вечірці було близько 100 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що літній чоловік стріляв по парафіянам мечеті в місті Байонна на півдні Франції, двоє отримали поранення.

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