В Калифорнии более 30 человек погибли при пожаре на корабле

В Калифорнии, у побережья острова Санта-Крус, загорелся корабль с пассажирами. Погибли более 30 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

По данным СМИ, пожар начался около 4 часов утра. Огонь полностью охватил судно. Точное количество жертв уточняется, пока известно, что пожарная служба округа Вентура подтвердила 34 погибших.

Береговая охрана сообщила, что несколько членов экипажа были спасены (один с легкими ранениями). Огонь тушат сотрудники береговой охраны, задействованы вертолет и спасательные катера. Продолжается эвакуация пассажиров.

Фото: Fox News

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве произошел масштабный пожар на строительстве жилого комплекса на улице Бережанской. Огнем были охвачены около 100 квадратных метров утеплителя недостроенного дома. О пострадавших в результате происшествия не сообщалось.

РБК-Украина писало, что в селе Чижки (Львовская область), на территории предприятия "Ника Друк" возник пожар в складском помещении. В результате пожара пострадали 2 человека.

Напомним, в Бразилии в 2019 году зафиксировали рекордное количество пожаров - на протяжении года на территории бразильских Дождевых лесов Амазонии произошло более 75 тыс. возгораний.