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В Киеве произошел масштабный пожар на стройке

Новости » Происшествия    31.08.2019 - 12:52
В Киеве произошел масштабный пожар на стройке
Фото: на месте пожара (из открытых источников)

Пожар возник на стройке ЖК "Бережанский"

В Киеве произошел масштабный пожар на стройке жилого комплекса "Бережанский". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщается, пожар произошел на строительстве жилого комплекса по адресу улица Бережанская, 15.

По предварительным данным, огнем охвачены 100 квадратных метров утеплителя. На месте происшествия работают подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Причины возгорания пока неизвестны.

В Киеве произошел масштабный пожар на стройке

Опубліковано Анатолієм Ясельним Субота, 31 серпня 2019 р.

Напомним, в пятницу, 30 августа, в Киеве произошел пожар в районе Майдана Независимости. Пламя вспыхнуло на свалке за торговым центром "Глобус".На видео, которое опубликовали очевидцы происшествия, было видно, что пожар является масштабным, но точно не понятно, что именно охвачено огнем.

Также РБК-Украина писало, что в селе Чижки (Львовская область), на территории предприятия "Ника Друк" возник пожар в складском помещении. Площадь пожара составляла около 2 тыс. квадратных метров. На складе горели легковоспламеняющиеся и горючие вещества (растворители). В результате пожара пострадали 2 человека.

Добавим, что по факту пожара на предприятии "Ника Друк" правоохранители открыли уголовное производство по части 1 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - до трех лет ограничения свободы.

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