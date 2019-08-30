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Во Львовской области возник пожар на складах химпредприятия, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    30.08.2019 - 16:04
Во Львовской области возник пожар на складах химпредприятия, есть пострадавшие
Фото: пожар на складе (dsns.gov.ua)

Горят легковоспламеняющиеся вещества

В пятницу, 30 августа, в селе Чижки, на территории предприятия "Ника Друк" возник пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-центр на Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник в одноэтажном складском здании около 14:00. По состоянию на 15:00, площадь пожара составляет около 2 тыс. квадратных метров. На складе горят легковоспламеняющиеся и горючие вещества (растворители). Пожарники еще не локализовали пожар.

По предварительной информации пострадали 2 человека (работники предприятия). Пожар тушат 80 спасателей.

"Ника Друк" - предприятие, которое производит упаковочные материалы, промышленную и бытовую химию.

Ранее в Полтавской области горели 50 гектаров сухой травы и камыша. Пожар удалось локализовать через 3 часа. Было привлечено 30 пожарников.

Также ранее сообщалось, что синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине из-за высокой температуры воздуха.

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