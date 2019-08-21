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В Бразилии зафиксировано рекордное количество пожаров

Новости » Происшествия    21.08.2019 - 20:53
В Бразилии зафиксировано рекордное количество пожаров
Фото: пожар в лесах Амазонии (twitter.com)

В этом году в бразильских тропических лесах произошло более 75 тыс. пожаров

В Бразилии в 2019 году зафиксировали рекордное количество пожаров за семь лет исследований. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на бразильский Национальный институт космических исследований.

На протяжении 2019 года на территории бразильских Дождевых лесов Амазонии произошло более 75 тыс. пожаров. Сообщается, что это рекордное количество пожаров за семилетнюю историю исследований.

Самым спокойным был 2013 год. Тогда произошло чуть более 35 тыс. пожаров.

Отметим, что Амазонка является крупнейшим тропическим лесом в мире.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Канарских островах произошли массовые лесные пожары, охватившие до 6 тыс. га площади. В результате пожаров были эвакуированы 9 тыс. человек.

Также сообщалось, что в столице Бангладеша Дакке 17 августа произошел крупный пожар, который разрушил около 15 тыс. домов. В результате этого более 50 тыс. человек остались без крова. Причиной быстрого распространения огня стали пластиковые крыши домов, которые оказались в эпицентре возгорания.

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