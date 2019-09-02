У Каліфорнії загинули понад 30 людей загинули під час пожежі на кораблі

В Каліфорнії, біля узбережжя острова Санта-Крус, загорівся корабель з пасажирами. Загинули понад 30 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За даними ЗМІ, пожежа почалася близько 4 години ранку. Вогонь повністю охопив судно. Кількість жертв уточнюється, поки відомо, що пожежна служба округу Вентура підтвердила 34 загиблих.

Берегова охорона повідомила, що кілька членів екіпажу були врятовані (один з легкими пораненнями). Вогонь гасять співробітники берегової охорони, залучені вертоліт і рятувальні катери. Триває евакуація пасажирів.

Фото: Fox News

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві стався масштабна пожежа на будівництві житлового комплексу на вулиці Бережанській. Вогнем були охоплені близько 100 квадратних метрів утеплювача недобудованого будинку. Про потерпілих в результаті події не повідомлялося.

РБК-Україна писало, що в селі Чижки (Львівська область), на території підприємства "Ніка Друк" виникла пожежа в складському приміщенні. В результаті пожежі постраждали 2 людини.

Нагадаємо, в Бразилії в 2019 році зафіксували рекордну кількість пожеж - протягом року на території бразильських Дощових лісів Амазонії сталося понад 75 тис. загорянь.