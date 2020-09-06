ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Калифорнии десятки людей оказались в ловушке из-за лесных пожаров, есть раненые

Калифорния, Воскресенье 06 сентября 2020 11:59
В Калифорнии десятки людей оказались в ловушке из-за лесных пожаров, есть раненые
Фото: пожар в Калифорнии (twitter.com/ajplus)
Автор: Максим Зайченко

В воскресенье, 6 сентября, в американском штате Калифорния проходит крупная спасательная операция. Люди оказались в ловушке после того, как вспыхнул лесной пожар вокруг популярного водохранилища неподалеку от города Фресно.

Об этом сообщает BBC.

Спасатели не называют число попавших в ловушку, однако продолжают эвакуировать людей, число которых уже составило 63 человека. На данный момент два человека получили серьезные ранения, еще 10 получили травмы средней тяжести.

Пожар в этом районе начался в пятницу и к воскресенью распространился на территорию свыше 2 тысяч гектаров.

Губернатор Гэвин Ньюсом в пятницу объявил чрезвычайное положение. Ожидается, что в ближайшие дни температура в штате может достигать до +49 градусов.

Национальная метеорологическая служба США заявила, что в некоторых частях Южной Калифорнии могут быть "редкие, опасные и, возможно, смертельные" температуры.

Напомним, в регионе с 15 августа огнем были уничтожены более 1,25 миллиона акров лесов, степей и частных участков, что по площади превышает территорию штата Делавэр.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился разместить людей во временном жилье и выдать гранты на возмещение ущерба, всего из своих домов были эвакуированы около 120 тыс. жителей штата.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиКалифорния
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь