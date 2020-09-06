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У Каліфорнії десятки людей опинилися в пастці через лісові пожежі, є поранені

Каліфорнія, Неділя 06 вересня 2020 11:59
У Каліфорнії десятки людей опинилися в пастці через лісові пожежі, є поранені
Фото: пожежа в Каліфорнії (twitter.com/ajplus)
Автор: Максим Зайченко

У неділю, 6 вересня, в американському штаті Каліфорнія проходить велика рятувальна операція. Люди опинилися в пастці після того, як спалахнула лісова пожежа навколо популярного водосховища неподалік від міста Фресно.

Про це повідомляє BBC.

Рятувальники не називають число людей, які потрапили в пастку, проте продовжують евакуювати людей, число яких вже склало 63 людини. На цей момент дві людини отримали серйозні поранення, ще 10 отримали травми середньої тяжкості.

Пожежа в цьому районі розпочалася в п'ятницю і до неділі поширилася на територію понад 2 тисяч гектарів.

Губернатор Гевін Ньюсом в п'ятницю оголосив надзвичайний стан. Очікується, що найближчими днями температура в штаті може досягати до +49 градусів.

Національна метеорологічна служба США заявила, що в деяких частинах Південної Каліфорнії "можуть бути рідкісні, небезпечні та, можливо, смертельні" температури.

Нагадаємо, в регіоні з 15 серпня вогнем було знищено понад 1,25 мільйона акрів лісів, степів і приватних ділянок, що за площею перевищує територію штату Делавер.

Раніше президент США Дональд Трамп розпорядився розмістити людей під тимчасове житло та видати гранти на відшкодування шкоди, найбільше зі своїх будинків були евакуйовані близько 120 тис. жителів штату.

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