"Калібром" по Росії. Підводний човен ударив ракетою по навчальній цілі в Хабаровському краї

Російський підводний човен "Петропавловськ-Камчатський" вдарив ракетою "Калібр" по береговій навчальній цілі на дальності понад тисячу кілометрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Комерсантъ".
Повідомляється, що пуск крилатої ракети "Калібр" здійснювався з підводного положення в неназваному районі Японського моря по цілі, яка розташовувалась на території тактичного поля "Сюркум" у Хабаровському краї.
Дизель-електричний підводний човен "Петропавловськ-Камчатський" - це перший корабель проекту 636.3, який був переданий Тихоокеанському флоту РФ у листопаді 2019 року.
Раніше ми писали, що кораблі російського флоту не запускатимуть свою гіперзвукову ракету нового покоління "Циркон" під час спільних навчань із Південною Африкою та Китаєм.
Також повідомлялося, що в Росії з бойового складу ВМФ вивели важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який є найбільшим у світі з водотоннажності.
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