ua ru
Ср, 22 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дали задню. Росіяни передумали запускати ракету "Циркон" на навчаннях з ПАР

Новость на русском →
Росія, Середа 22 лютого 2023 18:20
Дали задню. Росіяни передумали запускати ракету "Циркон" на навчаннях з ПАР Фото: фрегат, оснащений гіперзвуковими ракетами (Wikipedia)
Автор: Олена Черкасець

Російський флот не запускатиме свою гіперзвукову ракету нового покоління "Циркон" під час спільних навчань з Південною Африкою та Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Уряд Південної Африки має давні зв’язки з Москвою ще з часів її боротьби проти апартеїду, хоч він заявляє, що зберігає нейтральну позицію щодо війни в Україні.

Але 10-денні навчання, які вона проводить біля свого східного узбережжя, збігаються з річницею вторгнення Росії в Україну, та викликали тривогу серед західних урядів.

Раніше російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що під час навчань фрегат, який бере участь у навчаннях, виконає навчальний запуск ракети "Циркон".

Проте капітан Олег Гладкий, який очолює російський контингент, під час брифінгу для ЗМІ в місті Річардс-Бей заявив, що жодних пробних пусків у рамках запланованих артилерійських навчань проводитися не буде.

"Гіперзвукова зброя в рамках цих навчань використовуватися не буде, - сказав Гладкий, - у вправах, які ми сьогодні виконуємо, немає прихованого сенсу".

Росія, Китай і Сполучені Штати змагаються за розробку гіперзвукової зброї, яка розглядається як спосіб отримати перевагу над будь-яким супротивником завдяки її швидкості (у п’ять разів перевищує швидкість звуку) та маневреності.

Поряд з гіперзвуковою плануючою машиною «Авангард», яка заступила на бойове чергування в 2019 році, «Циркон» є центральною частиною гіперзвукового арсеналу Росії. Президент Володимир Путін назвав це "нестримним".

Нагадаємо, флагманський фрегат РФ "Адмірал Горшков" із гіперзвуковими крилатими ракетами "Циркон" на борту прибув до південноафриканського порту Річардс-Бей для участі в спільних навчаннях з Китаєм та ПАР.

РФ відправила свій фрегат, оснащений гіперзвуковими ракетами "Циркон", в похід океанами. На кораблі також розмістили "Калібри".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
Нова тактика росіян. Буданов розповів про методи окупантів поблизу Бахмута
DAILY
Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Клуб без інтересу. Чий бік прийняли пострадянські країни у війні РФ проти України