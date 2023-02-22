Дали задню. Росіяни передумали запускати ракету "Циркон" на навчаннях з ПАР

Російський флот не запускатиме свою гіперзвукову ракету нового покоління "Циркон" під час спільних навчань з Південною Африкою та Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Уряд Південної Африки має давні зв’язки з Москвою ще з часів її боротьби проти апартеїду, хоч він заявляє, що зберігає нейтральну позицію щодо війни в Україні.

Але 10-денні навчання, які вона проводить біля свого східного узбережжя, збігаються з річницею вторгнення Росії в Україну, та викликали тривогу серед західних урядів.

Раніше російське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що під час навчань фрегат, який бере участь у навчаннях, виконає навчальний запуск ракети "Циркон".

Проте капітан Олег Гладкий, який очолює російський контингент, під час брифінгу для ЗМІ в місті Річардс-Бей заявив, що жодних пробних пусків у рамках запланованих артилерійських навчань проводитися не буде.

"Гіперзвукова зброя в рамках цих навчань використовуватися не буде, - сказав Гладкий, - у вправах, які ми сьогодні виконуємо, немає прихованого сенсу".

Росія, Китай і Сполучені Штати змагаються за розробку гіперзвукової зброї, яка розглядається як спосіб отримати перевагу над будь-яким супротивником завдяки її швидкості (у п’ять разів перевищує швидкість звуку) та маневреності.

Поряд з гіперзвуковою плануючою машиною «Авангард», яка заступила на бойове чергування в 2019 році, «Циркон» є центральною частиною гіперзвукового арсеналу Росії. Президент Володимир Путін назвав це "нестримним".