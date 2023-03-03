"Калибром" по России. Подлодка ударила ракетой по учебной цели в Хабаровском крае

Российская подлодка "Петропавловск-Камчатский" ударила ракетой "Калибр" по береговой учебной цели на дальности более тысячи километров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Сообщается, что пуск крылатой ракеты "Калибр" осуществлялся из подводного положения в неназванном районе Японского моря по цели, которая располагалась на территории тактического поля "Сюркум" в Хабаровском крае. Дизель-электрическая подлодка "Петропавловск-Камчатский" – это первый корабль проекта 636.3, которая была передана Тихоокеанскому флоту РФ в ноябре 2019 года.