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РФ втратила найбільший атомний підводний човен, його відправили на утилізацію

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Москва, Понеділок 06 лютого 2023 04:11
РФ втратила найбільший атомний підводний човен, його відправили на утилізацію Фото: РФ втратила найбільший атомний підводний човен (twitter.com/ralee85)
Автор: Константин Широкун

У Росії з бойового складу ВМФ вивели важкий атомний підводний човен "Дмитро Донський", який є найбільшим у світі з водотоннажності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Комерсантъ".

Повідомляється, що "Дмитро Донський" чекатиме утилізації на військово-морській базі в Сєвєродвінську з двома іншими підводними човнами такого ж проекту з індексом 941.

Підводний човен "Дмитро Донський" був включений до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проекту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі — 48 тисяч тонн. Якийсь час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м завдовжки і 23 мм завширшки).

Раніше повідомлялося, що російський підводний човен "Білгород", який є носієм торпеди "Посейдон", виявили в Баренцевому морі.

Також повідомлялося, що наприкінці вересня минулого року французький флот супроводжував російський підводний човен, який знаходився в надводному положенні приблизно за сто кілометрів від узбережжя Фіністера.

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