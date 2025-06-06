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"Калібри", "шахеди", балістика і Ту-95 в небі. Головне про масовану атаку на Україну

Фото: РФ атакує Україну 6 червня (facebook.com DSNSKHARKIV)
Автор: Ірина Гамерська

Росія масовано атакувала Україну 6 червня. Ворог кинув на Україну "Шахеди", балістику, "Калібри", також зафіксовано зліт Ту-95МС. У багатьох містах ППО працювала по ворожих цілях. Частина дронів досі в повітряному просторі України.

Все що відомо про комбіновану атаку на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна нижче.

Чим атакує ворог

За повідомленнями Повітряних сил, для удару по Україні ворог застосував:

  • "Шахеди"
  • балістику (тип ракет не вказується)
  • "Калібри"
  • крилаті ракети
  • КАБи

Київ

Ворог здійснив комбіновану атаку на столицю. Місто з різних напрямків атаковали “шахеди”, а також повідомлялося про удари балістикою. 

  • у різних районах фіксують падіння уламків дронів та ракет
  • є троє постраждалих
  • на Лівому березі перебої зі світлом
  • у Дарницькому районі пожежа у багатоповерхівці
  • у Соломянському районі влучання в житловий будинок та по закладу освіти
  • у Голосіївському районі пошкодження біля АЗС
  • пошкоджені колії метро між "Дарницею" на "Лівобережною"

Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.

Чернігів

РФ атакувала Чернігів дронами та балістикою, зафіксовано падіння уламків біля багатоповерхівки.

Волинь

Під час комбінованої атаки на Україну про вибухи повідомляли і в Луцьку. Наразі деталей щодо наслідків немає.

Тернопіль

Серія вибухів пролунала у Тернополі, місцева влада закликає не публікувати фото та відео.

Львівщина

Про роботу ППО повідомили на Львівщині. До цього фіксували крилату ракету на Самбір.

Рівне 

У Рівному також повідомляли про вибухи, поки без деталей.

РФ систематично атакує Україну

Нагадаємо, Росія систематично обстрілює мирні міста України. Найчастіше останнім часом для ударів ворог використовує "Шахеди", вбиваючи українців.

Зокрема, 5 червня внаслідок удару дронів по Прилукам загинула сімя рятувальника. Поки чоловік працював на ліквідації пожежі від ворожих ударів, "Шахед" вдарив у його будинок - загинула його дружина, дочка та онук.

Зазначимо, після успішної операції СБУ "Павутина", внаслідок якої було знищено понад 40 ворожих літаків (зокрема, Ту-160 та Ту-95), окупанти заговорили про помсту.

Про намір РФ помститися Україні за літаки повідомляв і президент США Дональд Трамп, який на днях розмовляв з диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер зазначав, що Путін заявив йому про намір помститися, а Трамп нібито його від цого відмовляв.

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