"Калибры", "шахеды", баллистика и Ту-95 в небе. Главное о массированной атаке на Украину

Россия массированно атаковала Украину 6 июня. Враг бросил на Украину "Шахеды", баллистику, "Калибры", также фиксировали взлет Ту-95МС. Во многих городах ПВО работала про вражеских целях.
Все что известно о комбинированной атаке на Украину - читайте в материале РБК-Украина ниже.
По сообщениям Воздушных сил, для удара по Украине враг применил:
Враг совершил комбинированную атаку на столицу. Город с разных направлений атаковали "шахеды", а также сообщалось об ударах баллистикой.
Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.
УЗ сообщает, о повреждении на путях в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов - без остановки на станции Выдубичи. Задержка поезда до 90 минут.
На Киев:
Из Киева:
РФ атаковала Чернигов дронами и баллистикой, зафиксировано падение обломков возле многоэтажки.
Во время комбинированной атаки на Украину о взрывах сообщали и в Луцке.
Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о последствиях атаки:
Серия взрывов прогремела в Тернополе, местные власти призывают не публиковать фото и видео.
О работе ПВО сообщали во Львовской области. До этого фиксировали крылатую ракету на Самбор.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что "ни один вражеский объект этой долгой ночью не попал на территорию львовской громады".
В Ровно также сообщали о взрывах, пока без деталей.
Напомним, Россия систематически обстреливает мирные города Украины. Чаще всего в последнее время для ударов враг использует "Шахеды", убивая украинцев.
В частности, 5 июня в результате удара дронов по Прилукам погибла семья спасателя. Пока мужчина работал на ликвидации пожара от вражеских ударов, "Шахед" ударил в его дом - погибла его жена, дочь и внук.
Отметим, после успешной операции СБУ "Паутина", в результате которой было уничтожено более 40 вражеских самолетов (в частности, Ту-160 и Ту-95), оккупанты заговорили о мести.
О намерении РФ отомстить Украине за самолеты сообщал и президент США Дональд Трамп, который на днях разговаривал с диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер отмечал, что Путин заявил ему о намерении отомстить, а Трамп якобы его от этого отговаривал.
При подготовке материала использовалась информация из соцсетей Воздушных сил и представителей региональных органов власти.