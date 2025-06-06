"Калибры", "шахеды", баллистика и Ту-95 в небе. Главное о массированной атаке на Украину

Чем атаковал враг

По сообщениям Воздушных сил, для удара по Украине враг применил:

"Шахеды"

баллистику (тип ракет не указывается)

"Калибры"

крылатые ракеты

КАБы

Киев

Враг совершил комбинированную атаку на столицу. Город с разных направлений атаковали "шахеды", а также сообщалось об ударах баллистикой.

в разных районах фиксируют падение обломков дронов и ракет

есть четверо пострадавших

на Левом берегу перебои со светом

в Дарницком районе пожар в многоэтажке

в Соломенском районе попадание в жилой дом и по учебному заведению

в Голосеевском районе повреждения возле АЗС, пожар на объекте инфраструктуры

повреждены пути метро между "Дарницей" на "Левобережной"

в Днепровском районе повреждена АЗС

Подробнее о последствиях атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

Киевская область

УЗ сообщает, о повреждении на путях в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов - без остановки на станции Выдубичи. Задержка поезда до 90 минут.

На Киев:

785/791 Кременчуг, Кропивницкий - Киев;

79 Днепр - Львов;

119 Днепр - Хелм;

37 Запорожье - Киев;

Из Киева:

732 Киев - Запорожье;

44 Ивано-Франковск - Черкассы.

Чернигов

РФ атаковала Чернигов дронами и баллистикой, зафиксировано падение обломков возле многоэтажки.

Волынь

Во время комбинированной атаки на Украину о взрывах сообщали и в Луцке.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил о последствиях атаки:

повреждена кровля одного из многоквартирных домов,

много выбитых окон в многоквартирных домах,

повреждены коммерческие объекты и частные автомобили,

есть пострадавшие.

Тернополь

Серия взрывов прогремела в Тернополе, местные власти призывают не публиковать фото и видео.

В Тернополе попадания в промышленные объекты и объекты инфраструктуры.

Жителей города просят плотно закрыть окна.

Часть Тернополя без электроэнергии, давление воды по городу понижено.

Львовщина

О работе ПВО сообщали во Львовской области. До этого фиксировали крылатую ракету на Самбор.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что "ни один вражеский объект этой долгой ночью не попал на территорию львовской громады".

Ровно

В Ровно также сообщали о взрывах, пока без деталей.