Календарь УПЛ изменят для подготовки сборной Украины к Евро-2020

Клубы Украинской Премьер-Лиги по просьбе тренеров сборной Украины готовы изменить календарь матчей для подготовки сборной к Евро-2020. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Украинской Премьер-Лиги.

Отмечается, что общее собрание участников УПЛ большинством голосов утвердили изменения в календаре Favbet Лиги сезона 2019/20 лет:

21 тур смещается с 07.03 на 04.03.2020 г.;

22 тур смещается с 14.03 на 07.03.2020 г.;

1/4 финала Кубка Украины смещается с 04.03 на 11.03.2020 г.;

23 тур смещается с 21.03 на 14.03.2020 г.;

туры с 24-го по 26-й смещаются на 21.03, 04.04 и 11.04.2020 г. соответственно;

1/2 финала Кубка Украины смещается с 22.04 на 15.04.2020 г.;

туры с 27-го по 30-й смещаются на 18.04, 22.04, 25.04 и 02.05.2020 г. соответственно;

31 тур смещается с 20.05 на 09.05.2020 г.;

32 тур смещается с 24.05 на 16.05.2020 г.;

матчи плей-офф состоятся 20.05 и 24.05.2020 г. соответственно.

Окончательное решение о календаре весенней части сезона 2019/20 лет в Favbet Лиге и Кубке Украины примет Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сильнее русский.

РБК-Украина писало, что сборная Украины во время проведения Чемпионата Европы 2020 года (Евро-2020) будет базироваться в столице Румынии Бухаресте.