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Федерация футбольной истории назвала УПЛ сильнее российской лиги

Новости » Спорт     21.01.2020 - 12:16
Федерация футбольной истории назвала УПЛ сильнее российской лиги
Иллюстративное фото (shakhtar.com)

УПЛ разместилась выше РПЛ на одну позицию в рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Украинскую Премьер-лигу (УПЛ) сильнее российской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт IFFHS.

Так, в рейтинге Украина расположилась на 25-м месте, "обогнав" российскую на одну позицию. В 2018 году УПЛ была на 23-й позиции, а РПЛ - на 17-й.

Кроме того, впервые с 2009 года лучшим чемпионатом признана Английская Премьер-лига. На второй позиции в рейтинге сильнейших лиг мира расположилась бразильская Серия A. Испанский чемпионат опустился на третье место с первого в прошлом году.

Ранее сообщалось, что главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь назван лучшим наставником высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2019 года. Наставник шесть раз по ходу сезона признавался лучшим в УПЛ по итогам туров.

Напомним, игрок донецкого "Шахтера" Тайсон признан лучшим футболистом Украины в 2019 году, а главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко стал лучшим наставником. Также были названы победители в ряде других номинаций.

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