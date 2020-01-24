Календар УПЛ змінять для підготовки збірної України до Євро-2020

Клуби Української Прем’єр-Ліги на прохання тренерів збірної України готові змінити календар матчів для підготовки збірної до Євро-2020. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української Прем'єр-Ліги.

Зазначається, що загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни в календарі Favbet Ліги сезону 2019/20 років:

21 тур зміщується з 07.03 на 04.03.2020 р.;

22 тур зміщується з 14.03 на 07.03.2020 р.;

1/4 фіналу Кубка України зміщується з 04.03 на 11.03.2020 р.;

23 тур зміщується з 21.03 на 14.03.2020 р.;

тури з 24-го по 26-й зміщуються на 21.03, 04.04 та 11.04.2020 р. відповідно;

1/2 фіналу Кубка України зміщується з 22.04 на 15.04.2020 р.;

тури з 27-го по 30-й зміщуються на 18.04, 22.04, 25.04 та 02.05.2020 р. відповідно;

31 тур зміщується з 20.05 на 09.05.2020 р.;

32 тур зміщується з 24.05 на 16.05.2020 р.;

матчі плей-офф відбудуться 20.05 та 24.05.2020 р. відповідно.

Остаточне рішення про календар весняної частини сезону 2019/20 років у Favbet Лізі та Кубку України ухвалить Виконавчий комітет Української асоціації футболу.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визнала Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сильнішу за російську.

РБК-Україна писало, що збірна України під час проведення Чемпіонату Європи 2020 року (Євро-2020) буде базуватися в столиці Румунії Бухаресті.