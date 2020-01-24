Календар УПЛ змінять для підготовки збірної України до Євро-2020

Загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни
Клуби Української Прем’єр-Ліги на прохання тренерів збірної України готові змінити календар матчів для підготовки збірної до Євро-2020. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Української Прем'єр-Ліги.
Зазначається, що загальні збори учасників УПЛ більшістю голосів затвердили зміни в календарі Favbet Ліги сезону 2019/20 років:
Остаточне рішення про календар весняної частини сезону 2019/20 років у Favbet Лізі та Кубку України ухвалить Виконавчий комітет Української асоціації футболу.
Раніше повідомлялося, що Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) визнала Українську Прем'єр-лігу (УПЛ) сильнішу за російську.
РБК-Україна писало, що збірна України під час проведення Чемпіонату Європи 2020 року (Євро-2020) буде базуватися в столиці Румунії Бухаресті.