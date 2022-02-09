Какой будет Рада, если скоро пройдут выборы: ответ гендиректора КМИС

Социолог Владимир Паниотто рассказал, кто бы вошел в Верховную раду, если бы выборы прошли в ближайшее время. Так, среди лидеров партии "Европейская солидарность" и "Слуга народа".

Он отметил, что рейтинги, которые публиковали в КМИС в январе, не сильно изменились.

"Для телефонных опросов лучшая ситуация для партии "Европейская солидарность", потому что среди людей, которые их поддерживают, больше людей с высшим образованием, знакомых с технологиями, они пользуются мобильными телефонами. Для "Слуги народа" лучшие данные с face-to-face интервью", - пояснил Паниотто.

По его словам, "Европейская солидарность" и "Слуга народа" являются лидерами. Сейчас они сменяют друг друга в рейтинге в зависимости от случайных причин, от метода опроса.

"Последний опрос, который мы проводили телефоном, показал, что в Раду прошли бы "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Оппозиционная платформа - За життя", партия "Разумная политика" Дмитрия Разумкова, "Сила и честь" и партия "Наши" Евгения Мураева. Также близки или имеют шанс на попадание - "Украинская стратегия Гройсмана", Радикальная партия Ляшко и УДАР", - рассказал Паниотто.

Социолог пояснил, что партии, которые по исследованиям проходят в Раду, концентрируют примерно 80% электората, а потом голоса, что они получили, будут перераспределяться и добавится одна пятая.

"Соответственно, если "Евросолидарность" набирает 19%, то в парламенте у них будет примерно 24% мест. А у "Слуги народа" будет не 14 или 15, а будет 18%", - отметил Паниотто.

Он подчеркнул, уже становится понятным то, что монобольшинства не будет и возникнут большие сложности в формировании коалиции.

"Но судя по всему, пророссийские партии существенно потеряли. Правда, у нас есть такое подозрение, что рейтинг ОПЗЖ по результатам опросов несколько занижен, ведь идет постоянная критика этой партии. И люди не всегда готовы признаваться о ее поддержке. Поэтому падение со второго на четвертое место, возможно, частично связано с этим эффектом", - резюмировал Паниотто.