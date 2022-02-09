Якою буде Рада, якщо скоро пройдуть вибори: відповідь гендиректора КМІС

Соціолог Володимир Паніотто розповів, хто б увійшов до Верховної ради, якби вбори пройшли найближчим часом. Так, серед лідерів - партії "Європейська солідарність" і "Слуга народу".

Він зазначив, що рейтинги, які публікували в КМІС у січні, не сильно змінилися.

"Для телефонних опитувань ситуація краща для партії "Європейська солідарність", тому що серед людей, які їх підтримують, більше людей з вищою освітою, знайомих з технологіями, вони краще користуються мобільними телефонами. Для "Слуги народу" кращі дані з face-to-face інтерв'ю", - пояснив Паніотто.

За його словами, "Європейська солідарність" і "Слуга народу" є лідерами. Зараз вони змінюють один одного в рейтингу в залежності від випадкових причин, від методу опитування.

"Останнє опитування, яке ми проводили телефоном, показало, що до Ради пройшли б "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Опозиційна платформа - За життя", партія "Розумна політика" Дмитра Разумкова, "Сила і честь" і партія "Наші" Євгенія Мураєва. Також близькі чи мають шанс на потрапляння – "Українська стратегія Гройсмана", Радикальна партія Ляшка і УДАР", - розповів Паніотто.

Соціолог пояснив, що партії, які за дослідженнями проходять в Раду, концентрують приблизно 80% електорату, а потім голоси, що вони отримали, будуть перерозподілятися і додасться одна п'ята.

"Відповідно, якщо "Євросолідарність" набирає 19%, то в парламенті в них буде приблизно 24% місць. А у "Слуги народу" буде не 14 чи 15, а буде 18%", - зауважив Паніотто.

Він наголосив, вже стає зрозумілим те, що монобільшості не буде, тож виникнуть великі складнощі в формуванні коаліції.

"Але судячи з усього, проросійські партії суттєво втратили. Щоправда, в нас є така підозра, що рейтинг ОПЗЖ за результатами опитувань дещо занижений, адже йде постійна критика цієї партії. І люди не завжди готові зізнаватися про її підтримку. Тому падіння з другого на четверте місце, можливо, частково пов'язане з цим ефектом", - резюмував Паніотто.