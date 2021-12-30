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Какой будет погода в январе: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц 2022 года

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Украина, Четверг 30 декабря 2021 13:35
Какой будет погода в январе: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц 2022 года Фото: в январе в Украине ожидается 1-5 мороза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 28-62 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в январе - 23-39,9 градусов мороза, местами в Черниговской и Луганской областях 40-41,9 градусов мороза, на побережье Крыма местами 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 8-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье, высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.

Напомним, по данным синоптиков, в третьей декаде декабря в Киеве началась метеорологическая зима. С 20 декабря среднесуточная температура держится ниже 0.

Отметим, Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития гидрометеорологической деятельности в Украине на период до 2030 года. Документом предусмотрено увеличение заблаговременности до шести суток среднесрочных прогнозов погоды с подтверждаемостью 70%.

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