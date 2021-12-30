Какой будет погода в январе: прогноз Укргидрометцентра на первый месяц 2022 года

В январе 2022 года средняя месячная температура по Украине ожидается 1-5 мороза, в Крыму 0-1 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра .

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 28-62 мм, на Закарпатье и в горах Крыма до 79 мм, что в пределах нормы.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в январе средняя месячная температура воздуха составляет 0-6 градусов мороза, в Крыму от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в январе - 23-39,9 градусов мороза, местами в Черниговской и Луганской областях 40-41,9 градусов мороза, на побережье Крыма местами 13-22 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры воздуха - 8-18 градусов тепла, в Крыму до 21 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-55 мм, на Закарпатье, высокогорье Карпат и Крыма до 125 мм.