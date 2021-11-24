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Точность прогнозов погоды в Украине превысит 90%. Кабмин одобрил план до 2030 года

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Украина, Среда 24 ноября 2021 13:43
Точность прогнозов погоды в Украине превысит 90%. Кабмин одобрил план до 2030 года Фото: Прогноз погоды в Украине будут делать с точностью 90% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил Стратегию развития гидрометеорологической деятельности в Украине на период до 2030 года. Точность прогнозов планируется повысить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 24 ноября, которое транслировалось на Youtube.

Согласно документу, планируется:

  • достижение 92% подтверждаемости прогнозов погоды на одни - трое суток;
  • увеличение заблаговременности до шести суток среднесрочных прогнозов погоды с подтверждаемостью 70%;
  • достижения 90% подтверждаемости штормовых предупреждений об опасных гидрометеорологических явлениях с заблаговременностью более 12 часов;
  • достижения 97% предупреждаемости об опасных гидрометеорологических явлениях и 98% о стихийных гидрометеорологических явлениях с заблаговременностью более 12 часов;
  • достижение 92% подтверждаемости долгосрочных и 96% краткосрочных гидрологических прогнозов по водным объектам суши;
  • достижение 85%подтверждаемости долгосрочных прогнозов притока воды в водохранилища;
  • достижение 93% подтверждаемости агрометеорологических прогнозов;
  • достижение 94% подтверждаемости прогнозов погоды по аэродромам с заблаговременностью 9 и 24 часа;
  • увеличение заблаговременности до 18 часов предупреждений об опасных и стихийных морских гидрометеорологических явлениях;
  • достижение 80% предупреждений (прогнозов) о сходе снежных лавин путем проведения авиаразведок и экспедиционных обследований.

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