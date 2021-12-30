Якою буде погода в січні: прогноз Укргідрометцентру на перший місяць 2022 року

У січні 2022 року середня місячна температура по Україні очікується 1-5 морозу, в Криму 0-1 градусів тепла. Це близько до кліматичної норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз, розміщений на сайті Укргідрометцентру .

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 28-62 мм, на Закарпатті та в горах Криму до 79 мм, що в межах норми.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у січні середня місячна температура повітря складає 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря у січні - 23-39,9 градусів морозу, місцями в Чернігівській та Луганській областях 40-41,9 градусів морозу, на узбережжі Криму місцями 13-22 градусів морозу.

Абсолютний максимум температури повітря - 8-18 градусів тепла, в Криму до 21 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає 26-55 мм, на Закарпатті, високогір'ї Карпат та Криму до 125 мм.