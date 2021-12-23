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В Киеве началась метеорологическая зима

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Киев, Четверг 23 декабря 2021 12:10
В Киеве началась метеорологическая зима Фото: зима в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

По данным синоптиков, в третьей декаде декабря в Киеве началась метеорологическая зима. С 20 декабря среднесуточная температура держится ниже 0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Сообщается, что стабильный переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве состоялся 20 декабря.

"Устойчивое понижение среднесуточной температуры ниже 0°С свидетельствует о начале метеорологической зимы в столице. Она пришла на 3 недели позже климатической нормы", - говорится в сообщении.

В частности, 20 декабря среднесуточная температура воздуха на метеостанции обсерватории составляла -0,2°С и, по прогнозам Украинского гидрометцентра, отрицательные значения температуры воздуха будут держаться и дальше.

Начало метеорологической зимы в Киеве раньше всего фиксировалось 20 октября в 1920 году и 31 октября в 1988 году, позже всего - 29 декабря в 2015 году.

Напомним, ранее сообщалось о резком похолодании в Харьковской области, в результате пострадали два человека.

Кроме того, на сегодня в Карпатах объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада и метелей.

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