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С какими странами торговала Украина в 2020 году: рейтинг Госстата

Автор: Александр Белоус

По итогам 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 13,1% (15 731,3 млн долларов). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия - 12,5%, за девять месяцев - 12,9%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным статистического ведомства, Россия находится на втором месте (10 034,0 млн долларов и 8,4%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (8 411,4 млн долларов, 7,0%), Польша (7 970,1 млн долларов, 6,7%) и США (5 782,8 млн долларов, 4,8%).

Всего на страны ЕС приходится 41% внешнего оборота Украины.


Напомним, по данным Государственной таможенной службы, экспорт товаров и услуг из Украины 2020 год составил 59042,0 млн долларов, что на 7,9% меньше по сравнению с 2019 годом, импорт сократился на 12,5% до 59297,5 млн долларов.

Напомним, по данным Национального банка Украины, ситуация на рынках для украинских экспортеров улучшилась в начале 2021 года. Внешняя среда продолжала улучшаться, в первую очередь благодаря дальнейшему оживлению в промышленности. В условиях ограничений со стороны предложения это поддерживало цены на мировых товарных рынках на относительно высоком уровне.

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