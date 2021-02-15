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З якими країнами торгувала Україна в 2020 році: рейтинг Держстату

Автор: Олександр Білоус

За підсумками 2020 року частка Китаю у зовнішньому обороті України (експорт і імпорт товарів і послуг) склала 13,1% (15 731,3 млн доларів). У першому кварталі його частка була на рівні 10,9%, за підсумками першого півріччя - 12,5%, за дев'ять місяців - 12,9%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

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За даними статистичного відомства, Росія перебуває на другому місці (10 034,0 млн доларів і 8,4%), хоча ще за підсумками 2018 року була першою.

Далі йдуть Німеччина (8 411,4 млн доларів, 7,0%), Польща (7 970,1 млн доларів, 6,7%) і США (5 782,8 млн доларів, 4,8%).

Загалом на країни ЄС припадає 41% зовнішнього обороту України.

Нагадаємо, за даними Державної митної служби, експорт товарів і послуг з України 2020 рік склав 59042,0 млн доларів, що на 7,9% менше у порівнянні з 2019 роком, імпорт скоротився на 12,5% до 59297,5 млн доларів.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, ситуація на ринках для українських експортерів покращилася на початку 2021 року. Зовнішнє середовище продовжувала поліпшуватися, в першу чергу завдяки подальшому пожвавленню в промисловості. В умовах обмежень з боку пропозиції це підтримувало ціни на світових товарних ринках на відносно високому рівні.

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