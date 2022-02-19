Какие Xiaomi обновятся до Android 13: список

Компания Google уже анонсировала Android 13. Стабильная версия операционной системы появится уже не раньше лета.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.
Перед тем, как мобильные производители получат новое обновление, им следует провести все необходимые тесты и исправить найденные ошибки.
Впрочем, обычно Xiaomi редко спешит обновить свои устройства до последней версии Android. Пока что не было официальной информации касаемо того, какие же смартфоны все же будут совместимы с ОС, однако список был составлен на основе информации, которую удалось получить из источников внутри самой компании, а также разработчиков MIUI.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как на краудфандинговой платформе Xiaomi был представлен миникомпьютер весом до 250 грамм.
Тем временем разработчику удалось установить Windows 11 на Android 13.