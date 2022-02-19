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Какие Xiaomi обновятся до Android 13: список

Автор: Сергей Пышкин

Компания Google уже анонсировала Android 13. Стабильная версия операционной системы появится уже не раньше лета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizchina.

Перед тем, как мобильные производители получат новое обновление, им следует провести все необходимые тесты и исправить найденные ошибки.

Впрочем, обычно Xiaomi редко спешит обновить свои устройства до последней версии Android. Пока что не было официальной информации касаемо того, какие же смартфоны все же будут совместимы с ОС, однако список был составлен на основе информации, которую удалось получить из источников внутри самой компании, а также разработчиков MIUI.

Какие Xiaomi получат обновление:

  • Mi 10S;
  • Mi 11/Pro/Ultra;
  • Mi 11i/11X/11X Pro;
  • Xiaomi 11X/HyperCharge;
  • Xiaomi 11T/Pro;
  • Xiaomi 12 / Pro / Lite;
  • Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G;
  • Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO;
  • Xiaomi MIX FOLD;
  • Xiaomi CIVI;
  • Xiaomi Pad 5 Series.

Какие Redmi получат обновление:

  • Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022;
  • Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G;
  • Redmi Note 10T/10 5G;
  • Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G;
  • Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro;
  • Redmi Note 11T/11 5G/4G;
  • Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming;
  • Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite.

Какие POCO получат обновление:

  • POCO F3/GT;
  • POCO X3 GT / X3 Pro;
  • POCO F4/Pro/GT;
  • POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4Pro 4G;
  • POCO C4.

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как на краудфандинговой платформе Xiaomi был представлен миникомпьютер весом до 250 грамм.

Тем временем разработчику удалось установить Windows 11 на Android 13.

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