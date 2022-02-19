Какие Xiaomi обновятся до Android 13: список

Перед тем, как мобильные производители получат новое обновление, им следует провести все необходимые тесты и исправить найденные ошибки.

Впрочем, обычно Xiaomi редко спешит обновить свои устройства до последней версии Android. Пока что не было официальной информации касаемо того, какие же смартфоны все же будут совместимы с ОС, однако список был составлен на основе информации, которую удалось получить из источников внутри самой компании, а также разработчиков MIUI.

Какие Xiaomi получат обновление:

Mi 10S;

Mi 11/Pro/Ultra;

Mi 11i/11X/11X Pro;

Xiaomi 11X/HyperCharge;

Xiaomi 11T/Pro;

Xiaomi 12 / Pro / Lite;

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G;

Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO;

Xiaomi MIX FOLD;

Xiaomi CIVI;

Xiaomi Pad 5 Series.

Какие Redmi получат обновление:

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022;

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G;

Redmi Note 10T/10 5G;

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G;

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro;

Redmi Note 11T/11 5G/4G;

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming;

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite.

Какие POCO получат обновление: